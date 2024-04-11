Марго Робби станет продюсером фильма «Монополия»

Известная по фильмам «Барби» и «Тоня против всех» актриса Марго Робби выступит продюсером картины по мотивам настольной игры «Монополия», передает Collider.

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Компания Робби LuckyChap будет сотрудничать со студией Lionsgate и производителем игр Hasbro. Вместе они займутся разработкой анимационного фильма по мотивам культовой настольной игры «Монополия». Дата выхода киноленты пока не раскрывается.

Адаптация «Монополии» находится в разработке уже долгое время. В разные этапы над проектом работали Кевин Харт, Тим Стори, Ридли Скотт и другие.

Игра «Монополия» появилась в 1903 году благодаря Лиззи Мэги, которая придумала игру «Домовладелец», которая легла в основу «Монополии». Привычную нам версию «Монополии» создал Чарльз Дэрроу, отмечает RT.