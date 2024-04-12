Звезда «Универа» снялась в бане с грейпфрутами на груди

Актриса Настасья Самбурская снялась в купальнике в бане.

Звезда «Универа», актриса и певица Настасья Самбурская опубликовала серию фотографий из бани. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса Настасья Самбурская позировала в чане с горячей водой и хвоей. На актрисе был черный купальник, а на голову и грудь ей положили дольки грейпфрута. Она также была без макияжа и укладки. В баню она отправилась вместе с подругами.

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Настасья Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». В ее фильмографии более 40 ролей. Она снялась в таких проектах, как «Престиж», «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Беспринципные», «Теща».

В марте Настасья Самбурская рассказала, что сходила на неудачное свидание. Артистка решила поужинать с мужчиной в ресторане позже из-за отмененных планов. В заведении он сообщил, что женат.

Самбурская отметила, что дальше не захотела продолжать общение с мужчиной после оглашения своего социального статуса. Артистка не стала уходить, так как была очень голодной. Она заявила, что собирается поесть молча, и тот может уходить.

Ранее сообщалось, что Настасья Самбурская планирует учиться на психолога.