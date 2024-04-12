Аверин, тайна личной жизни, комплексы: куда пропала актриса Ирина Рахманова

Актриса Ирина Рахманова последний раз снималась в кино в 2022 году. Куда она пропала, чем занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Рахманова

Ирина Рахманова родилась 6 августа 1981 года в Королеве.

«Еще до того, как я появилась на свет, все были уверены, что родится мальчик. И назвать его хотели Сашей. Родилась девочка. И тогда, по одной из версий, меня назвали в честь сестры Бориса Годунова („Тебя, сестру мою Ирину, в монастырь!“). Так я стала Иркой», — делилась она.

После школы хотела поступить в театрально-техническое художественное училище и учиться на художника по свету или гримера, но за компанию со своими друзьями поступила на актерский факультет в Международный Славянский институт имени Г. Р. Державина.

В кино Рахманова дебютировала в 2000 году в фильме «Брат-2». Также артистка снималась в картинах «Участок», «Завтра будет завтра», «Виола Тараканова», «9 рота», «Время собирать камни», «Питер FM», «ЖАRА», «День учителя», «Вангелия», «Батальонъ», «Лабиринты судьбы», «Два билета домой», «Детектив на миллион» и других.

Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Рахмановой

Ирина Рахманова не раскрывает подробности личной жизни.

В 2012 году актрису часто видели со звездой сериала «Склифосовский» Максимом Авериным, но она информацию об их романе опровергала.

По данным СМИ, Рахманова строит семейную жизнь с музыкантом. Его имя неизвестно. Артистка также воспитывает сына Льва.

«Возникла пауза. Но в кино ведь как бывает: ребенок уже вырос, в школу пошел, а все думают, что ты в декрете. Я в первый раз вышла на площадку, когда моему сыну было месяца четыре. Взяла его с собой. Он спал с бабушкой в вагончике, а я к нему заходила между кадрами. Ездила на съемки к Дмитрию Месхиеву, когда сыну было около года. Это совсем несложно», — вспоминала она.

Чем сейчас занимается Рахманова

Ирина Рахманова последний раз снималась в кино в 2022 году — тогда вышли сериалы «Пассажиры. Последняя любовь на земле» и «Соколова подозревает всех» с ее участием.

О ближайших проектах актрисы неизвестно. Сама она отмечала, что зачастую отказывается от ролей.

«От каких-то предложений отказываюсь, если понимаю, что работа не имеет смысла. А чего-то еще жду», — говорила Рахманова.

Много времени артистка проводит с наследником.

«Много времени провожу с сыном. В воспитании отталкиваюсь от его особенностей. Разбиваются в прах мои амбиции, желания и представления. Все, чему мы не научились за жизнь до материнства, приходится проходить интенсивно», — рассказывала она.

Также Рахманова признавала, что она — закомплексованный человек, который стесняется себя.