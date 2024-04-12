Павел Деревянко назвал волшебный город России

Российский актер Павел Деревянко заявил, что считает Таганрог волшебным городом. Таковым он его назвал в интервью изданию «Телепрограмма».

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Артист признался, что он является амбассадором (человек, представляющий компанию или что-либо в позитивном свете — прим. «Ленты.ру») Таганрога и добавил, что в последние несколько лет у него появилось «острое желание отдать дань городу», в котором он родился и вырос.

«Это были просто фантастическое детство и фантастический город. Он зеленый, волшебный, у меня там живут мама, брат, дом в красивейшем месте, баню строим. Я собираюсь там пенсию проводить, поэтому готовлю себе плацдарм», — рассказал Деревянко, несколько лет назад построивший в родном городе дом.

При этом артист отметил, что в последние годы Таганрог «закрылся» из-за близости к Украине.

«Раньше просто кишел людьми – порт, юг, курорт. (...) А сейчас начал немножко стагнировать. А я мечтаю, чтобы он расцветал. Хочу объединять людей, объединять власть и бизнес, делать для нашего города хорошие вещи», — заключил он.

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