Актриса Джессика Честейн вышла в свет в платье с декольте

Голливудская актриса Джессика Честейн стала гостьей церемонии вручения премии "Прорыв", которая состоялась 13 апреля в Лос-Анджелесе. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.

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На светском мероприятии 47-летняя Джессика Честейн появилась в элегантном образе. Актриса вышла в свет в фиолетовом платье-макси с глубоким декольте, которое было украшено пайетками. Наряд подчеркнул фигуру звезды. Джессика Честейн также надела колье с белым камнем, несколько колец и туфли.

Визажисты сделали ей макияж с блестящими тенями и розовой помадой, а стилисты — легкую укладку. Среди гостей премии также были Марго Робби, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Кэти Перри и Орландо Блум, Мишель Йео и другие знаменитости.

В прошлом сентябре Джессика Честейн посетила премьеру фильма "Память". Перед папарацци голливудская актриса позировала в сияющем платье с глубоким декольте. Наряд предоставил бренд Gucci. Образ дополнил сет ювелирных украшений от Bulgari. Знаменитости выпрямили волосы и сделали макияж с бронзовыми тенями.