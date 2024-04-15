Умер актер из "Безымянной звезды" Чжун Се Квон

14 апреля скончался Чжун Се Квон, 2 марта ветерану корейской сцены и экранов исполнилось 85 лет.

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Чжун Се Квон - актер театра, кино и ТВ, режиссер, драматург, сценарист, продюсер, писатель, театральный деятель, профессор, бывший руководитель одной из национальных театральных трупп.

В некрологах, которые 14 апреля публикуют СМИ Южной Кореи, причина смерти артиста не называется. Похороны пройдут завтра.

Чжун Се Квон дебютировал на сцене в 1958-м. На экране - на следующий год. В 1960-м поставил свой первый спектакль. В 1962-м написал первую пьесу, в том же году выступил как киносценарист.

В экранографии артиста - "Безымянная звезда", "Невеста", "Майтрейя", "Дом в Пусане", другие, кроме того в 1963-м он исполнил второстепенную партию в национальной версии оперы Гершвина "Порги и Бесс".