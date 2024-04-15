Как живет актриса Ольга Волкова

Народная артистка России Ольга Волкова 15 апреля отмечает свой 85-летний юбилей.

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Как сейчас живет звезда сериала «Папины дочки», что она говорила об Украине и спецоперации?

Кто поздравил Волкову с юбилеем

Со знаменательным событием актрису поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил блистательно сыгранные Волковой роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах.

«Вы невероятно талантливая и неподражаемая актриса. Ваша жизнь — яркий пример беззаветного служения любимому делу, преданности своей профессии. Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике. Сегодня Вы продолжаете радовать своих многочисленных поклонников новыми работами в кино и спектаклях», — отмечается в поздравительной телеграмме на сайте кабмина.

Премьер-министр также пожелал Волковой «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого хорошего».

Народная артистка России играла роли в таких картинах, как «Жестокий романс», «Прости» (1986 год), «Цыганский барон» (1988). Новая волна популярности к актрисе пришла после выхода на экраны телесериала «Папины дочки» (2007–2011), где Волкова исполнила роль Антонины Семеновны, бабушки девочек.

Как сейчас живет Ольга Волкова

В настоящее время Волкова играет в спектакле «Слухи» режиссер Вадима Дубровицкого на сцене театра «La' Театр». Также она участвует в постановках театра «Русская песня»: в музыкальной комедии «За двумя зайцами» и спектакле по мотивам произведений Михаила Шолохова «Бабий бунт в нашем колхозе».

В числе киноработ Волковой последних лет значатся комедии «Бабки», «Проклятый чиновник» (2021), телесериалы «Тайна Лилит» (2021), «Папины дочки. Новые» (2023–2024). В конце 2024 года ожидается премьера ленты «Денискины рассказы» с участием Волковой. Всего в фильмографии актрисы насчитывается около 200 работ.

В недавнем эфире телепрограммы «Открытая студия» Волкова рассказала, что хотела бы преподавать актерское мастерство, если бы была возможность организовать личную студию. По словам народной артистки России, сейчас она помогает некоторым ученикам бесплатно.

Также она призналась, что после смерти супруга художника Владимира Ховралева ее жизнью перестали интересоваться друзья и коллеги. Что касается средств на жизнь, она получает пенсию — 50 тысяч в месяц.

Что Волкова говорила об Украине и СВО

В 2018 году после гастролей со спектаклем в Крыму Волкова была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». В ответ артистка выразила сожаление, что не сможет больше поехать на Украину и увидеться с друзьями и близкими людьми.

«Меня и так на Украину не пускают, потому что три года назад я была со спектаклем в Крыму. Я была утверждена на главную роль, меня не пустили на съемки. К большому сожалению, уже не знаю, когда туда попаду. Там много друзей, любимых, но увидеть их не получается. Из-за всего этого пострадало очень много людей», — сказала она в одном из интервью от 2018 года.

В день начала спецоперации Волкова опубликовала обращение к артистам, осудив их за нежелание работать на фоне объявления СВО.

«Даже близкие мне люди написали, что играть бессмысленно, работать бессмысленно и даже кто-то написал: „Опустился занавес“. Хочу обратиться к актерам. Мне скоро 83 года, на мое поколение выпало очень много горя — был расстрелян прадед, по доносу был посажен отец, много-много кошмаров, но в семье была традиция — поднимать настроение и дома, и друзьям. Мы как актеры, что мы можем изменить в этой ситуации? Ничего. Мы должны как психиатры, как врачи, помогать людям поднять настроение, чтобы выдержать в это ужасное трудное время», — сказала актриса.

Что известно о личной жизни Волковой

Актриса официально дважды была замужем — за кинооператором Леонидом Волковым (в браке родилась дочь Екатерина) и главным художником петербургского Большого театра кукол Владимиром Ховралевым. Кроме того, Волкова состояла в гражданском браке с народным артистом РСФСР Николаем Волковым, у пары родился сын Иван.

С 1995 по 2002 год замужем за сыном Волковой Иваном была актриса Чулпан Хаматова. После отъезда артистки за границу на фоне спецоперации бывшая свекровь отказалась критиковать ее.