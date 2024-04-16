Звезда фильма «Дети шпионов» Алекса Вега потеряла ребенка

Об утрате Вега рассказала поклонникам в личном блоге. По словам Алексы, они с возлюбленным придумали имя девочке. Пара назвала дочь Инди, наследница появилась на свет мертвой. Во время беременности у артистки не возникало проблем со здоровьем, период ожидания малыша протекал в штатном режиме.

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«Горе накатывает на нас волнами. Моменты, когда чувствуешь себя абсолютно выпотрошенным, сменяются счастьем от того, что мы были вместе хотя бы какое-то время», - призналась артистка.

Актриса рассказала, что девочка была прекрасна и внешне походила на своего отца. Супругом Алексы является актер Карлос Пена. Возлюбленные поженились в 2014 году. Супруги воспитывают троих детей: двоих сыновей и дочь.

В ноябре они объявили о скором пополнении в семье.

Напомним, Марина Яковлева призналась, что подруга увела у нее супруга. Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что потеряла второго ребенка.