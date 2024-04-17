Актриса Рената Литвинова снялась в купальнике

Режиссер и актриса Рената Литвинова показала, как ее фигура выглядит в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя Рената Литвинова снялась на пляже. Актриса предстала перед камерой в черном слитном купальнике, который подчеркнул ее тело. Режиссер дополнила образ массивными солнцезащитными очками. Она отказалась от макияжа и поддержала тренд на естественную красоту.

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В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Несколько недель назад Рената Литвинова стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Balenciaga. На одном из снимков актриса позировала в бежевом тренче на голое тело, черных колготках и туфлях на высоких каблуках. В руках она держала сумку марки. Ей сделали укладку с "мокрыми" волнами и макияж с острыми стрелками и красной помадой.