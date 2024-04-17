Умер актер Виктор Степанов

14 апреля в Москве скончался советский и российский актер Виктор Степанов, Виктор Анатольевич ушел из жизни в возрасте 77 лет.

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"Он умер в квартире на улице Дорожной в окружении родственников", - передает ИА "Регнум" со ссылкой на источник.

Виктор Анатольевич Степанов родился 1 декабря 1946 года. В 1959-м сыграл Алика, одну из главных ролей, в драме Бориса Долина "Верные сердца". Съемки проходили в Ялте осенью 1958-го.

Фильм остался единственным в карьере юного актера - далее Виктор Анатольевич выбрал другую судьбу: он работал в российской самолетостроительной корпорации, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолетов марки МиГ.