Сара Полсон объяснила, почему не ходит к косметологу

Сара Полсон, известная по сериалу «Американская история ужасов», обсудила процесс старения и свои взгляды на косметологические процедуры. В разговоре с Педро Паскалем она открыто призналась, что в настоящее время не прибегает к инъекциям. Она добавила, что, поскольку она ничего сейчас не колет себе в лицо, все и так знают её возраст, который составляет 49 лет, как сообщает издание boda.

Полсон также рассказала, что её новая роль в спектакле на Бродвее под названием «Уместно» вероятно способствует ускорению процесса появления морщин на её лице, поскольку её игра в этой роли чрезвычайно эмоциональна. Также ежедневные выступления в течение нескольких месяцев оставляют следы, особенно между бровями.

Она также вспомнила о начале дружбы с Паскалем, признав, что не помнит точный момент их знакомства. Она в шутку добавила, что Паскаль не был особенно заметен в той компании, где они встретились.

В прошлом году Полсон рассказала о ранних годах актерской карьеры Паскаля в Нью-Йорке, отметив, что давала ему деньги на еду, когда он переживал финансовые трудности. Паскаль находился на грани отказа от своей мечты стать актером и часто говорил, что если к 29 годам он не достигнет успеха, то будет считать свою карьеру законченной.