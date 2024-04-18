Виталий Гогунский вновь сыграет Кузю в «‎Универе»

Актер Виталий Гогунский вернется к одной из самых известных своих ролей и сыграет в "Универе" Эдуарда "Кузю" Кузьмина.

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Ностальгическое возвращение состоится в новом сезоне шоу "Универ. 13 лет спустя". Ранее в линейке выходили "Универ", "Универ. Новая общага" и "Универ. 10 лет спустя".

Участие Гогунского подтвердил Александр Мартынов (Валентин Будейко).

"На самом деле открою секрет: он появится в новом сезоне. Но это уже будет не ситком, а комедия, что для меня очень важно. В ситкоме персонаж не развивается, он законсервирован, ну а тут я потираю ручки от предвкушения", - сообщил MK.ru Мартынов.

Ранее были опубликованы первые фото со съемок нового сезона сериала.