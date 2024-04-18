Жена Эрнста рассказала об интимных сценах с Буруновым

Актриса Софья Эрнст в беседе с 7Days призналась, что при съемке постельных сцен с Сергеем Буруновым в сериале «Содержанки» ее выручал смех. По словам знаменитости, актер является «лицом юмора» в России, поэтому его шутки очень расслабляли и снимали напряженную атмосферу.

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Когда в сериале снимали интимные сцены, выручал смех. Мой «партнер по постели» — Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали — расслабляли, снимали напряжение и неловкость, — объяснила Эрнст.

Известно, что актриса является замужней женщиной и матерью троих детей. В сериале «Содержанки» она сыграла искусствоведа Дашу, которая прошла путь от провинциалки до успешной столичной бизнес-леди.

Ранее актриса Ирина Безрукова рассказала, что ей всегда было непросто играть в откровенных сценах. Она также отметила, что тщательно готовилась, если ей предстояло принять участие в пикантном эпизоде. По словам знаменитости, она всегда пыталась найти взаимопонимание с партнером, поговорить с режиссером и сделать так, чтобы на площадке было минимальное количество людей. Безрукова добавила, что каждую постельную сцену она сначала репетировала в одежде.