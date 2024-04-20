Умер актер сериала «Дронго» Омельченко

Скончался актер сериала «Дронго» Юрий Омельченко, сообщает пресс-служба Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Артисту было 48 лет. Заслуженный артист Азербайджана умер в реанимации в Баку, где оказался после второго инсульта.

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Это невосполнимая утрата для всех нас! Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил. Покойся с миром! — сказано в некрологе.

Ранее украинский актер Петр Никитин скончался на 62-м году жизни. В 2017 году он снимался в комедии «Слуга народа — 2. От любви до импичмента» вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. О причинах смерти артиста не сообщается.

Никитин родился 20 февраля 1963 года. Он служил в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина и был актером Центра современного искусства «Новая Сцена». В 2021 году Никитин был зачислен в труппу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

До этого стало известно о смерти заслуженного артиста России и дрессировщика Андрея Клыкова. Он умер на 58-м году жизни. Широкую популярность он обрел благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей». О причинах смерти артиста не сообщается.