49-летняя актриса Элисон Хэммонд встречается с 29-летним массажистом из России

Ведущую популярного британского шоу ITV «Этим утром» и актрису Элисон Хэммонд заподозрили в романтических отношениях с молодым массажистом и танцором Дэвидом Путманом, имеющим русские корни.

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Пару заметили во время романтической прогулки в зоопарке в Кенте. Несмотря на дождливую погоду, 49-летняя телеведущая выглядела счастливой рядом с 26-летним возлюбленным. Они обнимались и не стесняясь демонстрировали свои романтические отношения перед фотографами и случайными очевидцами. Дэвид трогательно держал за руку Элисон, сообщает Mail Online.

По данным издания, ночь влюбленные также провели вместе в отеле, расположенном на территории зоопарка.

Как пишет Telegram-канал «Антиглянец» телеведущая познакомилась со своим молодым возлюбленным во время сеанса массажа. Дэвид родился в Краснодаре и не скрывает своего русского происхождения.

Он часто публикует в своем блоге фотографии родного и края и даже показал снимок, на котором запечатлен в образе кубанского казака.

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