Скончалась актриса Саманта Дэвис, которая сыграла гоблина в «Гарри Поттере»

Британская актриса Саманта Дэвис, сыгравшая гоблина в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщил ее муж актер Уровик Дэвис.

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— Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушел из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере, — сообщил актер.

Дэвис добавил, что его супруга была уникальным человеком, всегда видела солнечную сторону жизни и обладала злым чувством юмора и всегда смеялась над его плохими шутками.

Сообщается, что актриса скончалась 24 марта, но информация о кончине появилась только сейчас. О причинах смерти Дэвис не сказано, однако отмечалось, что в последние годы жизни у актрисы, рост которой составлял 124 сантиметра, ухудшилась подвижность, говорится в заявлении, опубликованном на сайте киностудии Lucasfilm.

Известно, что Саманта Дэвис основала благотворительную организацию Little People UK, деятельность которой сосредоточена на помощи людям с карликовостью и их семьям. Помимо роли во франшизе «Гарри Поттер», актриса также запомнилась зрителями благодаря фильмам «Городские ангелы» и «Лепрекон 2».