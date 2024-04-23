Болдуин выбил телефон из рук девушки после вопроса об убийстве

Американский актер Алек Болдуин выбил телефон из рук девушки, которая задала ему вопрос о гибели оператора на съемках фильма «Ржавчина».

Инцидент произошел в нью-йоркском кафе. К находившемуся там артисту подошла активистка и стала требовать от него высказаться о палестино-израильском конфликте. Все происходящее она снимала на телефон.Болдуин попросил сотрудников кафе вызвать полицию. После этого девушка припомнила актеру историю с убийством оператора Галины Хатчинс и спросила его о том, почему он не находится в тюрьме. После этого Болдуин выбил телефон из рук активистки, информирует DailyMail.

Трагедия произошла в 2021 году, когда актер выстрелил из реквизитного револьвера в оператора на съемочной площадке. По словам Болдуина, он не нажимал на спусковой крючок, а только лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс. Предполагалось, что оружие было заряжено холостыми патронами, но они оказались боевыми.

Оружейного реквизитора фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Суд признал девушку виновной в непредумышленном убийстве.