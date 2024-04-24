Глафира Тарханова признала, что не хочет раскрывать подробности беременности

Совсем недавно Глафира Тарханова рассекретила беременность. Актриса ждет появления на свет пятого ребенка. На премьере второго сезона сериала «Обоюдное согласие» она появилась в синем платье, расшитом пайетками, которое подчеркнуло округлившийся живот. Теперь Глафира не скрывает свое положение и появляется на светских мероприятиях.

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На днях актриса появилась на церемонии вручении кинопремии «Аванс». Многодетная мама надела оверсайз платье белого цвета с длинными рукавами. Наряд был украшен объемными цветами. В качестве головного аксессуара она выбрала бархатный бант бордового цвета со стразами. Всем интересно, как же протекает беременность актрисы. Однако Глафира решила отказаться от комментариев.

«Я так рассекретила, что ничего об этом не говорю никому. Это моя позиция», — ответила звезда.

Весь вечер будущая мама не отходила от стола с едой и напитками. Судя по всему, она не отказывает себе ни в чем. Впрочем, Тарханова не любит делится подробностями своей жизни.

Напомним, что Глафира Тарханова не только замечательная актриса, но и мама четверых сыновей. Звезда признается, что работающей многодетной мамой быть очень непросто.