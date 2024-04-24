Брюс Уиллис раздавал деньги на съемках «Армагеддона»

Продюсер Джерри Брукхаймер вспомнил о работе с Брюсом Уиллисом на съемках фильма «Армагеддон» (1998). Актер был очень внимателен ко всей съемочной команде и тратил свои деньги на то, чтобы порадовать коллектив.

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«Брюс – такой хороший парень. Он был очень щедр к съемочной группе. Он устраивал розыгрыши: бросал кучу денег в шляпу, и кто бы ни выиграл, члены съемочной группы в конце недели всегда забирали себе дополнительный кэш», – вспомнил продюсер.

По данным сайта Celebrity Net Worth, специализирующимся на подсчетах активов знаменитостей, Брюсу Уиллису заплатили $14,8 млн за «Армагеддон».

Фильм Майкла Бэя стал самым кассовым в году, собрав $553 млн при бюджете $140 млн. Он рассказывал о группе бурильщиков нефтяной платформы, который отправляются в космос, чтобы расколоть астероид, приближающийся к Земле.

Помимо Уиллиса там снялись Бен Аффлек, Лив Тайлер, Стив Бушеми, Уилл Пэттон, Билли Боб Торнтон, Оуэн Уилсон, Уильям Фихтнер, Майкл Кларк Дункан.

Уиллис завершил актерскую карьеру в 2022 году в связи с прогрессирующей деменцией.