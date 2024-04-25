Тэнди Ньютон присоединится ко второму сезону «Уэнсдэй»

Тэнди Ньютон, которая получила всемирную популярность благодаря игре в сериале «Мир Дикого Запада», теперь сыграет во втором сезоне «Уэнсдэй». Но кого именно она воплотит на экране, пока держат в секрете.

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Компанию в продолжении ей составит Стив Бушеми, ему предстоит перевоплотиться в нового директора академии Невермор. А также фанаты вновь увидят Дженну Ортегу, Кэтрин Зету-Джонс, Луиса Гусмана, Исаака Ордонеса, Кристину Риччи и Эмму Майерс. Кресло исполнительного продюсера шоу по-прежнему занимает Тим Бёртон.

Что ждёт героев дальше? Тоже пока загадка! Скорее всего, в центре внимания будут взаимотношения дочери с матерью Мортишой Аддамс. А Ортега дала понять, что нас ждёт ещё больше экшена. Съёмки стартуют уже в конце апреля, нам остается только ждать даты релиза.