Известному актеру Владиславу Дворжецкому сегодня исполнилось бы 85 лет

Сегодня, 26 апреля, могло бы исполниться 85 лет советскому актеру театра и кино Владиславу Дворжецкому. Он прожил короткую, но яркую жизнь и умер в 1978 году в возрасте 39 лет от инфаркта на гастролях в Гомеле.

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За свою непродолжительную карьеру Дворжецкий успел снятся в 25 картинах. В том числе в настоящих шедеврах советского кино - космической фантастике "Солярис", приключениях "Капитан Немо", "Земле Санникова" и "Беге" - по произведениям Михаила Булгакова.

Актер родился в 1939 году в Омске, в семье балерины Таисии Рэй и актера Вацлава Дворжецкого, в доме № 3 по Газетному переулку. У мальчика было непростое детство. Спустя три года после его рождения отец был арестован - "за контрреволюционную пропаганду и агитацию". Семья жила крайне бедно. После возвращения из ссылки, родители Владислава развелись.

После окончания школы Двордецкий поступил в медицинское училище, затем служил в армии на Сахалине фельдшером, женился. Но семейная жизнь не сложилась, и он вернулся в родной Омск. Увлекся театром. Начал заниматься в театральной студии при Омском ТЮЗЕ, играл в эпизодических ролях в Омском драматическом театре - без особого успеха.

И только в 1968 году ассистент режиссера на киностудии Мосфильм Наталья Коренева увидела Дворжецкого на фотографии и заинтересовалась провинциальным артистом. Омич начал получать приглашения на фотопробы.

В 1971 году фильмы "Бег" и "Возвращение "Святого Луки", в которых снялся Дворжецкий, вышли на широкий экран. С этого момента его имя стало известно миллионам советских зрителей. А последний фильм "Однокашники", в котором сыграл омич, был снят в 1977 году.

В Омске до сих пор сохранился тот самый дом № 3 по Газетному переулку, где актер появился на свет. Это архитектурный памятник, образец модерна 1910-1912 годов. Но здание находится в плачевном состоянии. Два года назад в нем произошел крупный пожар. В этом году в омском Депимущества наконец-то нашли арендатора для столетнего объекта культурного наследия. Есть надежда, что дом Дворжецкого будет реконструирован и в нем когда-нибудь появится музей.

А пока на Аллее Славы в одном из омских кинотеатров в честь актера Дворжецкого несколько лет назад открыли памятную звезду.