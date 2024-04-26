На телеканале "Культура" выходит цикл "Ушедшая натура" об Александре Ширвиндте

В эфире телеканала "Культура" выходит цикл "Ушедшая натура" об Александре Ширвиндте. Почти недельный цикл документальных передач о народном артисте, многолетнем худруке Театра сатиры ведет журналист и драматург Андрей Максимов. Это его диалог с Александром Ширвиндтом, но на самом деле гораздо больше, чем диалог - в каждом выпуске оживают истории с участием выдающихся деятелей искусства. Часто - героев уходящей эпохи. Потому и название - "Ушедшая натура".

© РИА Новости

"Есть такая кинематографическая лексика - "уходящая натура". Это вечная история, когда не успевают снять лето летом, зиму зимой… Меня интересует, чтобы нынешнее поколение (это утопия, но тем не менее!) не забыло не уходящую, а ушедшую натуру", - такую цель ставил перед собой Александр Ширвиндт, соглашаясь на съемки в проекте телеканала "Культура".

В шести фильмах он делится со зрителями яркими эпизодами личной и творческой биографии, рассказывает о работе в театрах и съемках в кино, о родственных отношениях с Анатолием Эфросом и многолетней дружбе с Валентином Гафтом, о Михаиле Козакове, который, по словам Ширвиндта, "вовлек его в кинематограф". Отдельно - о друге и ученике Андрее Миронове.

"Обаяние не купишь и обаянию не научишь, это от Боженьки. Андрюша - архиобаятельная фигура и очень верный друг. Мы дружили долго и счастливо, помогали друг другу. Круг друзей Андрюши при его всенародной любви был очень узкий - Кваша, Горин, Захаров, я", - рассказывает Александр Ширвиндт.

Документальный цикл "Александр Ширвиндт. Ушедшая натура" в эфире до 27 апреля, в 18.30. Предыдущие выпуски можно посмотреть на сайте телеканала "Культура".

Напомним, Александр Ширвиндт скончался в Москве в марте 2024 года. Ему было 89 лет.