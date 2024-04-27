Дженнифер Энистон выпустит мемуары: почему Брэду Питту стоит беспокоиться

Голливудские звезды были в браке пять лет и расстались на позитивной ноте. По крайней мере так казалось потому, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт после расставания публично высказывались друг о друге с благодарностью. Однако у их истории есть подводные камни: поговаривали, что актер положил глаз на Анджелину Джоли еще будучи в браке. С их развода прошло почти двадцать лет, и актриса, пишет In Touch Weekly, наконец решила пролить свет на все, что было.

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На мемуары Джен, передает источник, вдохновил покойный Мэттью Перри.

«Она поняла, что жизнь так коротка, и почему бы не сделать это сейчас?» — отметил инсайдер.

Большая материала уже готова, так как многие годы звезда вела личные дневники, — и в нем актриса опровергает не только слухи о ее многочисленных пластических операциях, но и раскрывает детали романа с Брэдом.

«Джен знает, что люди хотят услышать правду об их разводе, особенно с тех пор, как Брэд и Анджелина теперь расстались, а Джен начала с ним общаться снова», — добавил информатор.

Впрочем, цель актрисы — не только поставить на место недоброжелателей, но и вдохновить своих поклонников. Друзья Энистон считают ее самым оптимистичным и трудолюбивым человеком на свете — доза мотивации от ей подобных никому не помешает. Будем надеяться, что мемуары Джен станут исключением этого непростого жанра, ведь принц Гарри до сих пор расхлебывает написанное, а Бритни Спирс еще сильнее поругалась с Джастином Тимберлейком.