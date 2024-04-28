Актер Милош Бикович назвал сына Василием

Звезда «Холопа» и актер Милош Бикович и его жена, модель Ивана Малич, назвали своего сына Василием. Об этом журналисты заявили в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Сам Милош Бикович на шоу не стал подробно рассказывать о своем первенце. Актер только признался, что мало спит.

«Я не высыпаюсь, да. Никак не восстанавливаюсь. Я – робот. Сплю где-то три-пять часов», — заявил артист.

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Милош Бикович состоит в отношениях с моделью и юристкой Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.

В марте Ивана Малич показала поклонникам редкий кадр с мужем Милошем Биковичем и новорожденным сыном. Влюбленные были запечатлены во время прогулки с ребенком.