Умер грузинский актер Тристан Саралидзе

Грузинский актер Тристан Саралидзе, сыгравший роль докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе "Покаяние", умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил телеканал Rustavi2 со ссылкой на близких актера.

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Ранее грузинские СМИ сообщали, что Саралидзе боролся с тяжелой болезнью.

Саралидзе родился 25 мая 1956 года в селе Ахалдаба Боржомского района Грузинской ССР (ныне Грузия). С 1978 года работал в Тбилисском академическом театре имени Шота Руставели.

В 1984 году он снялся в советском фильме "Приказано взять живым". В том же году его пригласили на съемки "Покаяния". В 2003 году актер сыграл роль Арсена в литовско-российском сериале "Литовский транзит".

Славу в Грузии принес Саралидзе фильм режиссеров Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели 1980 года "Девушка со швейной машинкой". Там он сыграл роль Гивило.