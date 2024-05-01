Леониду Каневскому исполняется 85. Как отметят на ТВ юбилей «Майора Томина»

Этого актера знают все. Леонид Каневский - бравый сыщик Шурик Томин из легендарного сериала "Следствие ведут знатоки". Веселый, искрометный и, главное, положительный герой. Это удивительно, потому как с его фактурой режиссеры видели в Леониде только мошенника или мафиози. Накачанный, темпераментный и… волосатый. Настоящий восточный бандит! Именно такой образ "прилип" к Каневскому после небольшой роли в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". На Первом канале к дате - премьера документального фильма "Непереводимая игра слов". Эфир - 2 мая в 00:10.

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Несмотря на солидный возраст - 85 лет, Каневский бодр, моложав, полон сил и энергии. В этом авторы картины убедились самолично, записав большое интервью с самим юбиляром, а также с членами его семьи: женой и дочкой Леонида Каневского. Особенно трогательно получились кадры актера с его внуками. Причем старшая внучка - Амалия - тоже с удовольствием дала интервью Первому каналу, раскрыв свой секрет: она обожает носить галстуки любимого дедушки.

Каневский говорит, что секрет его молодости в постоянной деятельности. Он ведет программу на телевидении, регулярно играет в спектаклях Театра на Малой Бронной. Об актере расскажут его коллеги по сцене: Даниил Спиваковский, Кирилл Гребенщиков.

Каневский до сих пор востребован и в кино. Впрочем, сейчас он снимается не так часто, как раньше. Зато в кинохитах. Так, в 2018 году Леонид Семенович появился на экране в картине знаменитого Квартета И "О чем говорят мужчины. Продолжение", где сыграл роль строгого папы одного из главных героев. Режиссер картины Флюза Фархшатова расскажет, почему выбрала на эту роль именно Леонида Каневского.

Фильм расскажет о детстве и юности Каневского и о том, как только однажды Каневский действительно пожалел, что внешне он совсем "не Ален Делон". Случилось это, когда Леня впервые по-настоящему влюбился. Дело было в 1966 году. Тогда он уже работал в столичном театре на Малой Бронной и в Киев приезжал проведать родных. Там-то на одной из семейных посиделок брат Леонида - Александр - познакомил его с юной Анечкой Березиной, дочерью Ефима Березина, Штепселя из знаменитого эстрадного дуэта "Тарапунька и Штепсель". Леня влюбился безоговорочно. Девушка же была не просто красавицей, но еще и младше актера на 8 лет. Сам Александр к тому времени был женат, но сказал Анне:

"Я тебя из семьи не выпущу - брату отдам".

Сказано - сделано. Через 8 лет Леонид и Анна поженились.

На знаковую для Каневского роль сыщика Томина Леонида пригласили персонально. Его кандидатуру по представлению режиссера Вячеслава Бровкина собственноручно утвердил тогдашний министр внутренних дел СССР Николай Щелоков. Каневский до сих пор благодарен Бровкину за то, что тот смог разглядеть в нем настоящего милиционера.

Знаменитый сериал шел на советских экранах почти 20 лет. За это время Каневский параллельно снимался и в других проектах, где ему снова и снова предлагали роли воров, бандитов и мошенников. Флер обаятельного жулика из гайдаевской комедии продолжал висеть над актером. Так, Каневский великолепно справился с ролью пройдохи господина Бонасье в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", чья фраза: "Галантерейщик и кардинал! Это сила!" ушла в народ и стала мемом. В 1984 году Каневский снова играет обаятельного проходимца в дуэте с Леонидом Ярмольником в детском фильме "Пеппи-Длинный чулок". Но "перешибить" успех милиционера Томина эти многочисленные мошенники так и не смогли.

В фильме также принимают участие: брат Александр Каневский, актер Валентин Смирнитский, режиссер Владимир Хотиненко, актриса Клара Новикова, актер Эммануил Виторган, режиссер Павел Лунгин. Автор: Наталья Передельская. Режиссеры: Георгий Ананов, Илья Ульянов

Телеканал НТВ посвящает Леониду Каневскому целый день - 2 мая. Потому что Каневский - лицо канала и уже 25 лет как бессменный ведущий самой популярной программы "Следствие вели…"

В 08.25 телеканал НТВ покажет первую серию легендарной экранизации романа Александра Дюма "Три мушкетера", в которой заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский сыграл роль галантерейщика господина Бонасье. Продолжение фильма зрители увидят в 10.35 и 13.25.

В 15.00 в эфир выйдет выпуск легендарной программы "Следствие вели…". Речь пойдет об исчезновении полутора миллионов рублей из закрытого хранилища Госбанка в Ереване в 1977 году. По тем временам сумма фантастическая. Сыщики в недоумении. Чтобы ограбить банк, вор совершил потрясающий акробатический прыжок с крыши дома в окно соседнего здания и пролез в отверстие диаметром 30 сантиметров. Охота на преступника шла по всему Советскому Союзу. А тот, опережая оперативников, путешествовал по стране, гулял в ресторанах, но успевал вовремя скрыться.

Вечером, в 22.00, в эфире НТВ состоится премьера документального фильма к юбилею Леонида Каневского "Народный артист". Вслед за Леонидом Семеновичем Каневским авторы фильма отправятся на сцены театров, съемочные площадки фильмов и программ. "Леонид Каневский. Народный артист" - фильм-диалог, в котором любимый артист общается не только со съемочной группой, но и со своими зрителями. Выходя в народ, Каневский остается с ним на протяжении всего пути. И это неудивительно, ведь он действительно "Народный артист".

А в 23.40 зрители смогут насладиться атмосферным "Квартирником НТВ у Маргулиса", который стал местом празднования юбилея Леонида Каневского. Телеведущий не только рассказал много захватывающих историй из жизни, но и спел, что для Леонида Семеновича очень большая редкость. Поздравить Леонида Каневского в этот вечер пришли Лариса Долина, Александр Розенбаум, Максим Дунаевский, Игорь Верник и другие известные исполнители. В адрес юбиляра прозвучат теплые слова.

В 01.20 завершит день продолжение сериала "Семин" - "Семин. Возмездие", в котором Леонид Каневский сыграл главную роль - полковника Семина. В центре сюжета картины фигура блестящего сыщика МУРа, полковника Бориса Семина, который вместе со своей командой раскрывает сложные и разнообразные преступления.