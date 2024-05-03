Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вернется к вампирской теме

34-летняя Кристен Стюарт, американская артистка, лауреатка и номинантка прорвы премий - включая "Оскар", вернется к вампирской теме.

Напомним: Стюарт стяжала огромную славу (и стала человеком-мемом) после роли Беллы Свон в линейке "Сумерки" (18+). Новый проект актрисы называется "Плоть богов". Главную мужскую роль сыграет там Оскар Айзек.

Что ценно, постановщик - Панос Косматос, сын режиссера Джорджа Косматоса. На сегодня Панос снял два полных метра, и оба они неописуемо хороши, это - "По ту сторону черной радуги" и "Мэнди" (18+). По его "Некрокосму" конкретики по-прежнему нет: стадия - препродакшн.

Айзек обозначен как сопродюсер будущей ленты, передает THR.

Сценарист тоже внушает оптимизм - Эндрю Кевин Уокер ("Байки из склепа", "Семь" (18+) Финчера, грядущий "Кровавый меридиан" по Маккарти). Панос - соавтор сюжета.

Действие развернется в 1980-х в Лос-Анджелесе. Обещана атмосфера "пограничья между фантазией и кошмаром" - это Панос отлично умеет нагнетать, доказал уже.

Съемки стартуют в текущем году. Предприятие на балансе XYZ - как и "Мэнди", как и "Некрокосм".