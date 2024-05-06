Актер из сериалов «‎Соседи» «‎Убийство» умер перед своим 95-летием

Скончался Брайан Вензел, австралийский комик, актер кино, театра и в первую очередь - сериалов и телешоу, бывший цирковой клоун. 24 мая ему могло бы исполниться 95 лет.

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Об уходе артиста передают сегодня СМИ страны - со ссылкой на коллег. Причина не называется.

Смерть исполнителя подтвердили его агент и вдова Линда, они были женаты с 1957 года. Женщина уточнила: комик умер в доме престарелых, где находился последние пятнадцать месяцев.

Некрологи отмечают, что актер был "культовым для нескольких поколений австралийцев" и "уникальным человеком с нескончаемым чувством юмора".

В 2018-м артист перенес два инсульта и утратил способность передвигаться самостоятельно.

Карьеру Вензел начал, когда ему было семнадцать лет. На малом экране дебютировал в 1960-х. В фильмографии - сериалы "Соседи", "Убийство", "Молодые врачи", хоррор "Поезд смерти", криминальный триллер "Джон Доу".