Вышел анонс второго сезона сериала "Уэнсдэй"

Компания Netflix выпустила анонс ко второму сезону сериала "Уэнсдэй", в котором объявила о начале работы над картиной и раскрыла актерский состав. Ролик опубликовали на YouTube-канале кинокомпании Netflix. Так, к своим ролям вернутся Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордонес, Луянда Унати Льюис-Ньяво, Эмма Майерс, Хантер Духан, Иви Темплтон, Фред Армисен, Джейми МакШейн, Стив Бушеми, Билли Пайпер, Иви Темплтон, Оуэн Пейнтер и Ноа Тейлор. Также актерский состав пополнился новыми именами: Кристофер Ллойд, Джоанна Ламли, Фрэнсис О’Коннор, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо и Йонас Суотамо. Уточняется, что среди заявленных артистов нет Перси Хайнса Уайта, который сыграл Ксавьера Торпа в первом сезоне проекта режиссера Тима Бертона. В январе прошлого года его обвинили в изнасиловании и издевательствах над несколькими девушками. Со слов жертв, это произошло во время учебы Уайта в колледже в Торонто, когда ему было от 17 до 20 лет. Актер в компании друзей якобы нападал на девушек и накачивал их алкоголем и наркотиками. Одна из пострадавших отметила, что Уайт домогался до нее и изнасиловал другую девушку, однако полиция не приняла заявление. Другую женщину артист якобы держал в подвале и пытался уговорить скрыть произошедшее. Ранее также сообщалось, что исполнительница главной роли Дженна Ортега станет продюсером второго сезона и добавит в проект больше ужаса.