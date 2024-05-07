Юлия Пересильд хочет играть Бабу-ягу, а не 18-летних девушек

Юлия Пересильд дала интервью «Кинопоиску», где рассказала о сериале «Киберпапа», возрастных ролях, музыкальном проекте, полете в космос и воплощенной мечте сыграть Бабу-ягу. 39-летняя актриса призналась, что ей надоело играть молодых девушек, ее не пугают роли мам, а также Юлии нравится новое поколение российских актеров.

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"Ни в коем случае нельзя ругать молодое поколение! Искусство — и кино, и театр, и музыка — может считаться живым, только если в него приходят молодые, - считает она. - Я с ними очень много пересекаюсь, могу целый пул назвать! С молодыми актерами интересно работать. Они смелые, и это не может не вдохновлять. Не самоуверенные, а именно уверенные в себе. Еще, мне на ум приходит слово «непокорные», но дело не в этом. Они готовы к диалогу, но будут задавать вопросы — может, даже неудобные. Они не на все согласны, понимаете? Что может быть лучше этих характеристик для артиста? При этом у них все нормально с трудолюбием, прочитанными книжками, просмотренными фильмами. И какое же это счастье! Наконец-то мне перестанут предлагать роли 18-летних девушек — чтоб вы понимали, такое тоже бывает. Я говорю: «Ребята, побойтесь бога! Зачем, для чего это?»."

Пересильд рассказала, как ее дочери Анне удалось справиться с общественным давлением после выхода сериала «Слово пацана», и высказалась в поддержку психотерапии:

"Мы немножко другое поколение. 1990-е нас переломали, но заставили вырастить титановый хребет. Если бы мне кто-то до космоса сказал, что надо с психологом поработать, я бы рассмеялась. Лет в семнадцать ответила бы: «Я что, психбольная?» Это говорит только о моей непрокачанности и дикости, на самом деле. Я понимаю, что это идет от серости, закомплексованности и, мягко говоря, трудного детства. Тогда мне казалось, что это норма… На «Вызове» с нами были психологи на протяжении всего времени. Если вы попадаете к хорошему специалисту, то не только психику прокачиваете, но и голову. Читаете книги, статьи, что-то новое узнаете. Так что для меня это была не только психологическая поддержка, но еще и большая образовательная программа, которая теперь помогает сложные ситуации разбирать самостоятельно."

Актриса поделилась подробностями и другого своего проекта, который только готовится к выходу: фильма-сказки «Финист. Первый богатырь», где она сыграла молодую Бабу-ягу.

"Я всегда на детских утренниках играла Снегурочек и Бабок-ёжек, - призналась Юлия. - Более того, когда поступала в театральный, написала трогательное письмо в МХТ о том, что хочу быть актрисой, и вложила в него фотографию себя в роли Бабы-яги со школьной линейки. Я же была такая Фрося Бурлакова в этом плане, вообще не понимала, как все это делается. Между прочим, мне ответили на это письмо! До сих пор не знаю, кто это сделал. Думаю, охранники какие-то пожалели меня, поняли, что это какая-то сумасшедшая наивная девочка пишет. Они мне выслали скан листочка с тем, что нужно для поступления (басня, проза), и с обратной стороны написали: «Дорогая Юля, мы вас очень ждем! Приезжайте, вы обязательно поступите!» Так что Баба-яга для меня — роль важная и знаковая. И молодую Бабу-ягу я мечтаю играть следующие семь лет, настолько мне понравилось. Сиквел, приквел — что там бывает? Плюс выйдет сериал — Антон Маслов его снимает, там у меня не такая большая роль, но тем не менее. И с Димой Дьяченко очень хочу еще поработать, лучше всего в музыкальной комедии. Вот такие у меня планы, а про другие не расскажу. Пусть пока будет тайной."

Еще одним новым увлечением Пересильд стал музыкальный проект «Мандрагора», где она выступает в роли солистки.