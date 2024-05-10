Где сейчас актер Сергей Газаров

Сергей Газаров — художественный руководитель Московского академического театра сатиры, актер, режиссер и продюсер.

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Как он поддерживает спецоперацию, что известно о его личной жизни?

Чем известен Газаров

Сергей Газаров родился 13 января 1958 года в Баку. По национальности армянин.

После школы он пытался поступить в местный театральный институт, но провалил экзамен по русскому языку. Работал в бакинском Доме офицеров, отвечал за расстановку декораций и поднятие занавеса. Параллельно готовился поступать в театральный. Отправившись в Москву, смог пройти в ГИТИС, несмотря на армянский акцент.

«Только приехал из Баку, и у меня был ярко выраженный акцент. Педагоги попадали с кресел. Умоляли Олега Табакова меня не брать, а он поступил иначе», — вспоминал актер.

В 1991 году Газаров организовал частную кинокомпанию «Никита и Петр».

Артист снимался в картинах «Незваный друг», «Родня», «Молодые люди», «Злой мальчик», «Время летать», «Вход в лабиринт», «День любви», «Палач», «Крыша», «В поисках золотого фаллоса», «Убойная сила», «Радости и печали маленького лорда», «Темная лошадка», «Доктор Живаго», «12», «Журов», «У каждого своя война», «Без мужчин», «Папаша», «Легенды о Круге», «Август. Восьмого», «Хоккейные папы», «Экипаж», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Аниматор», «Калашников», «Художник», «Открывай, полиция!» и других. Всего в его фильмографии более 120 работ.

Как режиссер Газаров работал над проектами «Крыша», «Империя под ударом», «Пятый угол», «Темная лошадка», «Чужая дочь» и других.

Также актер занимается ресторанным бизнесом.

Что известно о личной жизни Газарова

Первой женой Сергея Газарова была актриса Ирина Метлицкая. Пара поженилась в студенческие годы. В браке родилось двое сыновей — Никита и Петр.

В 1997 году Метлицкая умерла от острого лейкоза.

«Для меня день ее смерти стал точкой моей жизни. Меня часто спрашивают, как я это пережил? Я не пережил: это нельзя пережить, это горе живет во мне, меняет свою форму, проявление, но продолжает жить», — говорил Газаров.

Сыновей артист растил один. Старший, Никита, окончил Высшую школу экономики, работает финансистом. Петр живет в Америке. Он музыкант, играет на саксофоне.

«Чем я только в 90-е годы ни занимался, даже частным извозом. Полтора года отбомбил. У меня же было двое детей тогда, а их надо кормить. Я никогда не стесняюсь никакой работы, пусть даже она и не очень респектабельная. Если нужно заработать, я это сделаю, не задумываясь», — рассказывал актер.

Вторая жена Газарова — женщина по имени Елена. Она на 18 лет младше артиста. В 2007 году у пары родился сын Степан.

«Когда родился Степан, мне было 48 лет. Это такой подарок судьбы! Здорово, когда в солидном возрасте становишься отцом. Степан относится совсем к другому поколению и на братьев не похож. Как-то нам с женой заявил: „Ну что вы меня заставляете смотреть мультфильмы. Хочу сам выбирать, что мне делать!“ Вот так», — делился Газаров.

Как Газаров поддерживает спецоперацию

В мае 2023 года Сергей Газаров посетил в Москве расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, пункт отбора на военную службу по контракту. Он отметил, что в пункте хорошо организована логистика.

«Здесь хорошо организована логистика. При большом количестве людей много кислорода. Конечно, такое отношение к человеку, который сделал выбор — уже немало», — подчеркнул Газаров.

Актер также пожелал будущим контрактникам возвращения домой с победой.

Чем сейчас занимается Газаров

Сергей Газаров продолжает творческую деятельность. С 2021 года он занимает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры.

«Человек должен заниматься тем, чем ему хочется в данный момент, тем более если у него есть такая возможность. У каждого из нас рано или поздно наступает состояние души, когда деньги отходят на второй или третий план, а интерес, желание — на первый. Я часто снимаюсь у молодых режиссеров, разумеется, если мне нравится сценарий и роль. Сейчас для меня важно проводить время там, где интересно, где могу пробовать новое, говорить о том, что меня беспокоит», — отмечал актер.

Помимо этого, Газаров по-прежнему снимается в кино. В скором времени выйдут ленты «Спойлер», «Противостояние», «Брак понарошку» и «Жар» с его участием.