Первая актриса Санкт-Петербурга попала в больницу

Легендарная актриса, народная артистка России Татьяна Пилецкая попала в больницу с переломами.

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Татьяне Львовне идет 96-й год, но она активно занята в театре "Балтийский дом", где играет в четырех спектаклях, работает актрисой и в антрепризных проектах.

На гастролях в Нижнем Новгороде Татьяна Пилецкая упала в гостиничном номере и получила перелом костей.

"Единственное лечение в моем случае - это постельный режим. Который я стоически выполняю, врачи сказали, что идет динамика и дело движется к поправке", - сказала по телефону Татьяна Львовна.

Татьяна Пилецкая - старейшая из действующих актрис России. Она - профессиональная балерина, выпускница знаменитой академии балета имени Вагановой. Ее педагогом была мать гениальной балерины Галины Улановой, Мария Федоровна Романова.

С балетом у Татьяны Пилецкой роман не сложился, она стала драматической актрисой.

Первую свою роль в кино сыграла 1946 году в картине "Солистка балета". Всесоюзную популярность ей принесла лента "Разные судьбы", которая вышла на экраны в 1956 году и заняла первую строчку во всесоюзном кинопрокате.

Своим продюсером Татьяна Львовна называет знаменитого шансонье Александра Николаевича Вертинского, который увидев ее сказал: "Деточка, с такой очаровательной внешностью вам надо сниматься в кино.." Попросил фотографию актрисы, которую собственноручно передал руководству Мосфильма. После этого артистку пригласили на роль в картине "Княжна Мэри".

"РГ" желает любимой миллионами актрисе скорейшего и полного выздоровления.

Справка "РГ"

Татьяна Пилецкая родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде, ее отцом был инженер, немец по национальности Людвиг Урлауб. Из-за политических репрессий была вынуждена изменить отчество, стала Татьяной Львовной.

Ее крестным отцом был художник с мировым именем Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, который написал ее портрет, картина получила название "Девочка с куклой", сегодня она хранится в художественном музее Таллинна .

Еще юную Татьяну запечатлели мастера Ленинградского фарфорового завода. Фарфоровая фигурка балерины хранится в Русском музее.

Татьяна Пилецкая снялась более чем в 70 фильмах, среди которых "Римский -Корсаков", "Прощание с Петербургом". "Вербное воскресенье", "Северный ветер".

Народная артистка РФ, награждена знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом.