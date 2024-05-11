Умер легендарный британский актер Джеймс Лоренсон

Скончался Джеймс Лоренсон, новозеландский и британский актер театра, кино, сериалов и "мыльных опер".

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Артист умер на 85-м году жизни еще в апреле, но крупные отраслевые издания и информационные агентства обратили на это внимание только сейчас. Причина и обстоятельства смерти артиста пока неизвестны.

Лоренсон родился в 1940 году в Новой Зеландии в семье актера-любителя. На сцену впервые вышел в главной роли в "Гамлете" на родине еще будучи студентом. В 1965-м переехал в Англию, где три сезона работал в Королевской шекспировской труппе.

В том же году дебютировал на экране. В портфолио актера - без малого 120 проектов: "Улица коронации", британский "Гамлет" 2010-го (на этот раз Лоренсон сыграл тень отца принца), "Корона" (18+) и "Пустая корона" (18+), "Террор" (18+), "Чисто английские убийства" (18+), "Вишневый сад" по Чехову 2011-го, сериал и линейка фильмов про стрелка Шарпа с Шоном Бином, "Человек, который упал на Землю" (телефильм 1987-го).

Дважды был женат. В том числе на известной английской актрисе Кэрол Макреди ("Шоу Фрая и Лори", "Пуаро").