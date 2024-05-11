Памелу Андерсон запечатлели в объятиях взрослых сыновей

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон — мама двоих сыновей. Артистка родила Брэндона и Дилана, находясь в официальном браке с музыкантом и барабанщиком Томми Ли. На сегодняшний день старшему наследнику знаменитостей 27 лет, а младшему — 26. Недавно актриса пригласила своих сыновей поучаствовать вместе с ней в съемке для рекламы модного бренда украшений.

На размещенных изданием Daily Mail кадра× 56-летняя Памела Андерсон позировала в объятиях Брэндона и Дилана. Модель и ее повзрослевшие дети примерили одинаковые темные наряды и, конечно же, люксовую продукцию компании. Сыновья актрисы обняли свою популярную маму с двух сторон.

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В комментариях под этой новостью принялись обсуждать семейную съемку артистки. Пользователи Сети считают, что Памела Андерсон выглядит крайне счастливой рядом со своими взрослыми детьми. Многие отметили, что у модели очень сильные гены.

Ранее WomanHit писал, что отказавшаяся от косметики Памела Андерсон сделала исключение на недавнем мероприятии Met Gala. Актриса блистала на ковровой дорожке вечера при полном параде.