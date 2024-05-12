Актриса Саша Бортич показала синяк

Звезда "Холопа", актриса Саша Бортич показала последствия своей работы. Она опубликовала снимок в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Саша Бортич сфотографировала большую гематому, которую получила, когда играла свою роль.

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"Ничего не могу поделать с тем, что готова сжигать себя на работе дотла… Просто я очень подробная и глубокая артистка, не могу иначе", — написала Бортич.

В мае 2023 года актриса Саша Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда актриса перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Позже знаменитость сообщила, что уже некоторое время не состоит в отношениях с предпринимателем.

По словам артистки, они остались друзьями и вместе воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году. Актриса признавалась: они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда "Холопа" почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни ребенка с подписчиками в соцсетях.