Умер актер Роджер Корман, снявший 600 фильмов

9 мая на 99-м году жизни скончался Роджер Корман, являвшийся значительной величиной в кинематографе.

© Российская Газета

Корман - режиссер, актер, продюсер, сценарист, художник с фильмографией минимум в 600 пунктов, гигантская ее часть - культовая классика. На счету артиста десятки наград, включая почетный "Оскар".

О кончине мэтра бимувиз СМИ сообщила его дочь Кэтрин. Артист умер в своем доме в Санта-Монике. Причина смерти не называется.

Роджер Уильям Корман родился 5 апреля 1926 года в Детройте. После окончания Стэнфорда проработал в общей сложности три дня в US Electrical Motors, понял, что инженерное дело не для него, уволился и устроился посыльным в 20th Century Fox.

Свой первый фильм как режиссер снял в 1955-м, начав с вестернов. Вскоре переключился на фантастику и хорроры: "Чудовище с миллионом глаз", "Атака крабов-монстров", "Ведро крови", "Женщина-оса", "Маленький магазинчик ужасов", череда экранизаций Эдгара По.

В полусотне проектов Корман появляется как актер, он сыграл, например, сенатора во втором "Крестном отце" (18+) и директора ФБР в "Молчании ягнят" (18+).