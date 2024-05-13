Актриса Холли Берри снялась без одежды

Голливудская актриса Холли Берри снялась полностью обнаженной. Снимок знаменитости опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Певец Ван Хант публично поздравил свою возлюбленную Холли Берри с Международным Днем матери. В честь праздника артист выложил фотографию, на которой голливудская актриса была запечатлена полностью обнаженной. Холли Берри стояла, прижавшись спиной к балкону, и смотрела в камеру.

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Голливудская актриса трижды была замужем. С 1993 по 1997 год Холли Берри состояла в браке с бейсболистом Дэвидом Джастисом. С 2001 по 2005 она была связана с музыкантом Эриком Беном. В 2013 году звезда вышла замуж за актера Оливье Мартинеса. Однако они расстались в 2016. С 2020 года Холли Берри встречается с певцом Ван Хантом. У актрисы есть дочь Нала от Габриеля Обри и сын Масео от Оливье Мартинеса.

В январе Холли Берри впервые за долгое время засняли вместе с возлюбленным Ван Хантом в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли влюбленных после романтического ужина. Актриса и певец стояли под зонтом и держались за руки.