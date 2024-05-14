«Он качественно сделан»: Арарат Кещян — о том, почему сериал «Универ» так успешен

Вчера, 13 мая в 20:00, на канале ТНТ состоялась премьера проекта «Универ. 13 лет спустя». Новый сериал – это следующая глава в истории культового отечественного сериала. Герои, которых зрители полюбили по оригинальному «Универу» и «Новой общаге», вернутся, а мы узнаем, как складывалась их дальнейшая жизнь. Сюжет развернется после событий, случившихся в «Универ. 10 лет спустя». Уральский актер Сергей Пиоро, сыгравший ректора в сериале, поделился с ИА «Уральский меридиан» подробностями своей роли.

«Универ.13 лет спустя» — это качественный и интересный проект. Тем, кто смотрел прошлые сезоны «Универа», в том числе «Универ. 10 лет спустя», будет интересно узнать продолжение. Этот проект взрослеет вместе со зрителем. Мой персонаж ─ Павел Владимирович Зуев. Десятилетие назад начинал как зав.кафедры, а сейчас уже ректор, который ушел на пенсию и воспитывает внуков. В «Универ. 13 лет спустя» мой персонаж будет отжигать по полной! У него много как положительных, так и отрицательных качеств, но несмотря на это, зрители любят его. Не зря в интернет-голосовании за лучшего ректора страны, Зуев разделил первое место с ректором МГУ. Конечно, это в шутку, но мой персонаж все же понравился и запомнился зрителю», – рассказал Сергей.

Про родной Екатеринбург Сергей говорит много и с любовью, отметив стремительное развитие уральской столицы.

«Екатеринбург ─ моя малая родина. Я очень его люблю и горжусь им. По роду своей профессии я объездил почти всю Россию, и я очень рад за Екатеринбург, потому что он стремительно развивается. Даже окраины города, в которых я бываю, Уралмаш, Юго-западные районы, растут и становятся лучше. Стараюсь приезжать, как только появляется возможность. Например, пару лет назад меня приглашали в качестве члена жюри одного фестиваля в Екатеринбурге. С удовольствием согласился и отменил все свои дела, чтобы съездить. В июле у меня планируются гастроли в родной город. Очень этому рад и жду, потому что смогу увидеться с семьей и друзьями, которые живут на Урале», – добавил Сергей.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что зрителей сериала «Универ. 13 лет спустя» ждёт множество сюрпризов, главный из которых – возвращение Эдуарда «Кузи» Кузьмина в исполнении актёра Виталия Гогунского.