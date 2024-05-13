Анна Ковальчук объяснила, почему ее дочь не стала актрисой

Актриса Анна Ковальчук прославилась после съемок в сериале «Тайны следствия». В картине сыграла и ее дочь Злата, которая исполняла роль ребенка следователя Швецовой. Однако наследница звезды не пошла по стопам матери.

© Кадр из сериала "Тайны следствия"

Злата играла в «Тайнах следствия» практически с пеленок. Поклонники были в восторге от того, что они и в жизни приходятся друг другу матерью и дочерью. Наследница звезды самостоятельно снималась в картине, но потом ее желание сошло на нет.

Сейчас дочери звезды 23 года — недавно она окончила университет. Анна признается, что молодому поколению крайне сложно определиться с профессией, но она не ограничивала Злату в ее выборе.

«Не принимаю за нее решения. Она ведь не пошла в театральный институт, хоть и играла со мной в одном спектакле и сериале», — цитирует актрису aif.ru.

Актриса не исключает, что ее дочь вновь заинтересуется кино и театром. В дальнейшем такое может произойти, говорит Ковальчук. Она уверена: профессию может получить каждый, стоит только захотеть.

Анна Ковальчук была два раза в браке. Ее первым избранником был актер Анатолий Ильченко, которому она родила в 2000 году дочь Злату. В 2005 году супруги развелись, и в 2007 году актриса вышла замуж за предпринимателя Олега Капустина. В 2010 году она родила сына Добрыню.

Ранее Анна Ковальчук, которая исполнила главную роль в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко по одноименному роману Михаила Булгакова, рассказала о проклятии картины.