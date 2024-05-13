Умерла первая жертва акулы из фильма «Челюсти»

Американская актриса и каскадерша Сьюзэн Бэклайни скончалась 11 мая 2024 года в возрасте 77 лет от сердечного приступа в своем доме в Вентуре, штат Калифорния. О ее смерти сообщило актерское агентство Convention All Stars.

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Сьюзэн прославилась на весь мир в 1975 году, когда сыграла Крисси Уоткинс – первую жертву акулы в картине «Челюсти» Стивена Спилберга. Это открывающая сцена фильма, которая стала культовой. Позже Бэклайни даже повторила ее в формате пародии в комедии того же режиссера «1941».

Впоследствии Сьюзэн снималась и исполняла трюки в фильмах и сериалах «В поисках приключений», «День животных», «Кварк», «Каскадеры», «Большое ограбление Маппетов» и других. Помимо этой работы, она была еще и дрессировщицей животных, а после ухода из кино работала компьютерным бухгалтером в Вентуре. Она также снималась во многих документальных проектах, посвященных фильму «Челюсти», и охотно участвовала в съездах фанатов хоррора.