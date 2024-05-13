Актриса Юлия Зыкова пострадала в ДТП

Российская актриса сериалов и кино, а также Малого театра Юлия Зыкова получила травму в ДТП на юге Москвы.

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Как стало известно MK.RU, авария произошла вчера, в воскресенье, утром на Ясеневой улице столицы - столкнулись две иномарки. При этом за рулем обеих машин "были дамы".

По информации издания, "Зыкова сильно ударилась головой, ее доставили в больницу с подозрением на сотрясением мозга", и, оказав помощь, отпустили домой.

Юлия Зыкова родилась в Москве. В 1992-м окончила Театральное училище имени Щепкина. В 1992-2010-м и с 2012 года - актриса МХАТа имени Горького, с 2019 года - актриса Малого театра. Заслуженная артистка РФ - с 2004-го.

Снимается с первой половины нулевых: "Судебная колонка" (18+) с Меньшовым, "Звездочет" (18+), "Изгой. Нечисть", "Шеф. Возвращение".

Муж - известный актер Андрей Чубченко, у пары есть ребенок.