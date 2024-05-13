Умер актер и каскадер Владимир Жариков

Актер, каскадер, поэт и прозаик Владимир Жариков, снимавшийся, в частности, в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Д’Артаньян и три мушкетера" и "Десять негритят", умер в возрасте 85 лет, сообщил Союз кинематографистов РФ.

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"10 мая на 86 году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов РФ Владимир Юрьевич Жариков", - говорится в сообщении.

В творческой биографии Жарикова - более 80 кинопроектов, в которых он участвовал как актер и каскадер. Среди картин с его участием - "Д’Артаньян и три мушкетера", "Пираты ХХ века", "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта". Преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров "Мастер". Организовал кинофирму "Мустанг".