Омар Си станет «Французским любовником»

Омар Си («1+1», «Люпен») исполнит главную роль в романтической комедии «Французский любовник» (French Lover) для Netflix. Как сообщает Variety, фильм станет режиссерским дебютом Нины Ривс, а в касте также заявлены Сара Жиродо («Бернадетт»), Паскаль Арбийо («От кутюр») и Альбан Иванов («Дружить по-русски!»).

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Си сыграет Абеля Камару - самую большую звезду современности, который неожиданно пересекается с простой девушкой и своей соседкой Марион (Жиродо). Никто из них не подозревает, что это станет началом великой истории любви.

Производство фильма начнется в Париже 27 мая, а премьера должна состояться на Netflix по всему миру в 2025 году.