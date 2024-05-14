Актриса Анна Михалкова отмечает «золотой» юбилей

Сегодня, 14 мая, отмечает "золотой" юбилей Анна Никитична Михалкова: киноактриса, продюсер, телеведущая, заслуженная артистка РФ. Осенью 2020 года ресурс "Бюллетень кинопрокатчика" опубликовал своеобразный рейтинг под названием "Топ-10 главных киноактрис России". Анна Михалкова заняла в нём 9-е место.

Анна Михалкова, что видно и по фамилии, старшая дочь народного артиста РСФСР Никиты Михалкова (от брака с Татьяной Соловьевой) и внучка классика советской детской литературы Сергея Михалкова. Младшие брат и сестра именинницы – актеры Артём Михалков и Надежда Михалкова.

Анна родилась 14 мая 1974 года, окончила школу в 1991 году, два года изучала историю искусств в Швейцарии и Италии. Однако стала не искусствоведом, а актрисой: в 1997 году окончила актёрский факультет ВГИКа, курс Народного артиста РСФСР Анатолия Ромашина. Впрочем, у Анны Никитичны есть и еще одно очень серьезное образование: международное право, юрфак МГИМО.

Михалкова первую роль получила в фильме своего отца "Очи чёрные" 1987 года. Там был эпизод. Впрочем, позже она еще не раз работала с Никитой Михалковым, в частности, в его ленте "Сибирский цирюльник" (1998 год). Крупные же роли у Анны пошли еще в период учебы во ВГИКе и в порвые послестуденческие годы: Зинаида в фильме "Первая любовь" по И. С. Тургеневу (Роман Балаян), Марья Антоновна в комедии "Ревизор" по Гоголю (Сергей Газаров), Анна в телесериале "Сибирочка" по повести Л. А. Чарской (Владимир Грамматиков).

Кроме того, Анна Михалкова снялась в десятках фильмов и сериалов. Это ленты "Свои" Дмитрия Месхиева, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Связь" и "Кококо" Авдотьи Смирновой, сериалы "Доктор Рихтер", "Обычная женщина", "Васнецова", "Годунов", "Алиса не может ждать", "Ангелы района", "Вертинский" и пр.

С 2003 года Анна Михалкова является одним из создателей и продюсером кинооператорской премии "Белый квадрат", вручаемой Гильдией кинооператоров России за лучшую операторскую работу в "полных метрах". Также она активно пробует себя в амплуа кинопродюсера и уже помогла появиться на свет фильмам "Скажи Лео", "Я", "Без мужчин", детской комедии "Федька" и т.д.

А еще Анна Никитична с 2002 года является ведущей телепрограммы для детей "Спокойной ночи, малыши!" на телеканалах "Культура" и "Россия-1". За работу в этом качестве Михалкова награждена премией "ТЭФИ-KIDS" в соответствующей номинации. Видимо, успешно работать с детской аудиторией ей помогает личный опыт мамы двух сыновей и дочки.

Редакция "Ревизора.ru" поздравляет Анну Никитичну с прекрасным юбилеем, желает крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и большого женского счастья.