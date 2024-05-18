Дочь Анны Снаткиной подалась в актрисы

Актриса появилась на премьере фильма с семьей.

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Несколько дней назад в зале кинотеатра «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Каждый мечтает о собаке». Картина повествует о дружбе, взрослении и любви, поэтому рассчитан на семейный просмотр.

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Актриса Анна Снаткина редкий гость на светских мероприятиях. В этот раз она не могла пропустить это событие, ведь дочка актрисы сыграла главную роль в картине. Анна, как всегда, выбрала для себя скромный и стильный наряд. Звезда предстала в классических брюках и блузке с длинным рукавом, выполненной в модном металлическом оттенке.

«Первый гонорар у меня был не в фильме, а в рекламе. Половину я потратила просто как карманные деньги, на остальные деньги купила новые наушники, которые давно хотела. А гонорар с кино пошел на шопинг. Очень люблю вещи покупать!» — поделилась с прессой Вероника.

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«Мне кажется, самое главное в детском райдере — это безопасность на съемочной площадке и иногда вкусняшки, борщ на обед! Что касается шопинга, Вероника молодец, у нее врожденный вкус, она не хватает все подряд, берет только те вещи, которые сто процентов хочет купить, и это достаточно точная выборка. И у меня, и у папы хороший вкус, так что это симбиоз», — добавила Анна.

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Кроме того, Снаткина лично обратилась к дочери после ее дебюта: