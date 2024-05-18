Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые за месяц вышли на публику. Об этом сообщает TMZ.

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Пара вместе приехала на школьный спектакль сына актера. Однако по сообщениям журналистов, они прибыли порознь и воссоединились только во время покупки цветов. А после мероприятия Аффлек и Лопес отдельно отправились по разным домам.

Накануне инсайдер заявил, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Недавно актер съехал от своей возлюбленной. При этом источник отметил, что артист не виноват в их разладе.

"Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось", — заявил инсайдер.

Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца Дженнифер Лопес, подарив кольцо стоимостью более пяти миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Позже они сыграли свадьбу.