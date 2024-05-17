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«Индустрия нуждается в нём»: Лиам Ниссон — о Кевине Спейсе

В свежем интервью изданию Telegraph актёр Лиам Ниссон порассуждал о Кевине Спейси, который известен благодаря скандалу с домогательствами.

Лиам Ниссон рассказал об отношении к Кевину Спейси
© Global Look Press

По мнению Ниссона, киноиндустрия нуждается в подобном человеке, как Кевин Спейсе, в плане его актёрского мастерства. Лиам также назвал коллегу «одним из лучших артистов, работающих на камеру».

Киноиндустрия нуждается в Кевине Спейси. Она очень сильно по нему скучает. Кевин — хороший человек, он человек с характером. Он один из лучших наших артистов в театре и в кино.