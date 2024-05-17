Лиам Ниссон рассказал об отношении к Кевину Спейси

В свежем интервью изданию Telegraph актёр Лиам Ниссон порассуждал о Кевине Спейси, который известен благодаря скандалу с домогательствами.

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По мнению Ниссона, киноиндустрия нуждается в подобном человеке, как Кевин Спейсе, в плане его актёрского мастерства. Лиам также назвал коллегу «одним из лучших артистов, работающих на камеру».