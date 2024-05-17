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Анна Снаткина вывела в свет дочь, дебютировавшую в киноленте “Каждый мечтает о собаке”

Анна Снаткина, известная в России как талантливая актриса, старается лишний раз не появляться на публике. Пусть публичность и является обратной стороной медали актерского дела, звезда экрана одобряет работу собственной дочери. 11-летняя Вероника снялась в киноленте “Каждый мечтает о собаке”. Дебютная работа девочки стала прекрасным поводом засветиться под пристальными объективами прессы на премьере фильма, пишет издание Woman.ru.

Анна Снаткина вывела в свет дочь, дебютировавшую в киноленте «Каждый мечтает о собаке»
© FBM.ru

Красная дорожка буквально стала местом семейной фотосессии. Анна и Вероника вместе с главой семейства Виктором Васильевым позировали для фотографов. Снаткина решила избрать для важного мероприятия брючный костюм в черном цвете и блузку серебристого оттенка. Дочка выбрала более молодежный образ – oversize-костюм. Виктор был в темно-синем пиджаке, брюках и серой футболке.

Кинолента стала экранизацией повести Владимира Железникова, который является писателем советского времени.

Вероника рассказала, что собственный гонорар от киноленты она решила потратить на шоппинг.

Актеры
Анна Снаткина
Владимир Железников
Виктор Васильев