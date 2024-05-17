Анна Снаткина вывела в свет дочь, дебютировавшую в киноленте “Каждый мечтает о собаке”

Анна Снаткина, известная в России как талантливая актриса, старается лишний раз не появляться на публике. Пусть публичность и является обратной стороной медали актерского дела, звезда экрана одобряет работу собственной дочери. 11-летняя Вероника снялась в киноленте “Каждый мечтает о собаке”. Дебютная работа девочки стала прекрасным поводом засветиться под пристальными объективами прессы на премьере фильма, пишет издание Woman.ru.

Красная дорожка буквально стала местом семейной фотосессии. Анна и Вероника вместе с главой семейства Виктором Васильевым позировали для фотографов. Снаткина решила избрать для важного мероприятия брючный костюм в черном цвете и блузку серебристого оттенка. Дочка выбрала более молодежный образ – oversize-костюм. Виктор был в темно-синем пиджаке, брюках и серой футболке.

Кинолента стала экранизацией повести Владимира Железникова, который является писателем советского времени.

Вероника рассказала, что собственный гонорар от киноленты она решила потратить на шоппинг.