Умер дублер Криса Прэтта, актер Тони МакФэрр

Актер и каскадер Тони МакФэрр внезапно скончался во Флориде на 48-м году жизни.

© Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 2»

Издание Deadline уточняет, что смерть была неожиданной, причины неизвестны. Тело актера было обнаружено в его дома в Орландо, смерть наступила 13 мая.

МакФэрр был дублером Криса Прэтта в фильмах "Мир Юрского периода" и "Стражи Галактики. Часть 2", а также выполнял некоторые трюки в фильме "Пассажиры".

"Опустошен, узнав о потере моего друга и бывшего дублера. Мы вместе сняли несколько фильмов, играли в гольф, проводили бесконечные часы на съемочной площадке. Я никогда не забуду его стойкость", - написал Крис Пратт в соцсетях.

Актер вспомнил, как его дублер получил рассечение на площадке, но сразу после того, как его "подлатали" скобами, вернулся к съемкам.