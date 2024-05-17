Янина Студилина сравнила актерское образование в России и США

В России дают лучшее актерское образование, заявила «Газете.ru» артистка Янина Студилина. По ее словам, в РФ и США различные подходы к актерскому мастерству. Студилина имеет опыт обучения в Театральном институте имени Щукина и в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке.

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Удивительным образом в школе Ли Страсберга учат по той же системе Станиславского и Чехова. Но в Щукинском училище больше, конечно, театральный подход, там дают базу, которая необходима. Наше образование, мне кажется, лучшее, потому что мы учимся по первоисточнику, — отметила артистка.

Американский опыт Студилина тоже считает полезным. Она отметила, что он готовит к прохождению кастингов и помогает лучше адаптироваться к работе в кинематографе.

Ранее киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин заявил, что, чтобы играть в фильмах, необязательно получать актерское образование. Он отметил, что прекрасным тому примером являются такие актеры, как Ия Саввина, Александр Филиппенко и Георгий Бурков.

Российский артист Сергей Бурунов выразил иную точку зрения. По его мнению, для актера желательно иметь профильное образование. При этом актер допустил, что есть исключения и люди без образования могут делать успехи на сцене и в кинематографе.